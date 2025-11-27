Un octogenario acepta seis años de cárcel por tocarse los genitales ante una menor en un bus urbano de Vigo Se le acusa por un delito de exhibicionismo

Un hombre de 81 años de edad ha aceptado una pena de seis meses de cárcel como autor de un delito de exhibicionismo por tocarse los genitales delante de una menor cuando ambos viajan en un bus urbano de Vigo.

Así, el varón ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena en una vista de conformidad llevada a cabo en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, que le ha impuesto también el pago de 300 euros a la menor por daños morales.

Además, el octogenario no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante 2 años ni desarrollar profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores en los próximos 3 años. Pese a todo, el hombre no ingresará en prisión si no delinque durante 2 años.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 23 de noviembre de 2023, cuando el acusado viajaba en el bus sentado delante de la niña, de 14 años. Mientras trataba de taparse con un maletín de ordenadora para no ser visto por el resto de pasajeros, comenzó a tocarse los genitales por encima de la ropa, al tiempo que «miraba fijamente para la niña, acercándole sus pies, llegando a rozarle las piernas».

Por estos hechos, el ministerio público pedía hasta 9 meses de cárcel y prohibirle viajar en bus urbano durante dos años. Finalmente, la pena fue de 6 meses y sí podrá usar el autobús.

