Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos sofocan otro incendio en un coche en la A-66. ARCHIVO

Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total

El incidente, que se ha zanjado sin heridos, ha tenido lugar sobre las 17:30 horas de este sábado

M. C.

SALAMANCA

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:37

Comenta

Un coche ha quedado completamente calcinado en la tarde de este sábado tras incendiarse cuando circulaba por la A-66, a la altura del kilómetro 346, en el término municipal de Arapiles.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 17:31 horas, con hasta ocho llamadas de conductores que alertaban de que una de las ruedas traseras del vehículo estaba ardiendo mientras iba en marcha.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una dotación de Bomberos de Villares de la Reina, que han logrado sofocar las llamas, aunque a su llegada el fuego ya había arrasado gran parte del vehículo, resultando siniestro total. Por suerte no se han registrado heridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Es doloroso ser el pueblo con menor renta, aquí se vive muy bien»
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  3. 3 «Igual ya estoy muerto»
  4. 4 Fallece el actor Javier Manrique, destacado por su papel en Camera Café
  5. 5 «Si no tuviera naves o tractor, a lo mejor no me habría metido a agricultora»
  6. 6 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  7. 7 Trasladado al Hospital un ciclista tras chocar con una furgoneta en la carretera de Ledesma
  8. 8 Una joven queda inconsciente tras caerse de un patinete en Carbajosa de la Sagrada
  9. 9 Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
  10. 10 La Policía Local denuncia a un conductor drogado que circulaba con un Ford Mustang haciendo trompos y a gran velocidad por el centro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total

Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total