Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total El incidente, que se ha zanjado sin heridos, ha tenido lugar sobre las 17:30 horas de este sábado

M. C. SALAMANCA Sábado, 4 de octubre 2025, 18:37

Un coche ha quedado completamente calcinado en la tarde de este sábado tras incendiarse cuando circulaba por la A-66, a la altura del kilómetro 346, en el término municipal de Arapiles.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 17:31 horas, con hasta ocho llamadas de conductores que alertaban de que una de las ruedas traseras del vehículo estaba ardiendo mientras iba en marcha.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una dotación de Bomberos de Villares de la Reina, que han logrado sofocar las llamas, aunque a su llegada el fuego ya había arrasado gran parte del vehículo, resultando siniestro total. Por suerte no se han registrado heridos.