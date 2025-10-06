Obstaculizado el tráfico por una accidente de tres vehículos en la glorieta de Buenos Aires El accidente se ha registrado en el kilómetro 242 de la N-620

La Gaceta Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 21:28

Una colisión entre dos turismos en la glorieta que va del barrio de Buenos Aires a la Feria del Ganado, a la altura del kilómetro 242 de la N-620, ha obstaculizado el tráfico de la zona.

Una persona alertó al 112 a las 20:21 horas y por ello se avisó a agentes de la Policía Nacional, Local y a Sacyl, que envió una unidad enfermerizada de emergencias.