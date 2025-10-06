Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una ambulancia por Salamanca.

Obstaculizado el tráfico por una accidente de tres vehículos en la glorieta de Buenos Aires

El accidente se ha registrado en el kilómetro 242 de la N-620

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Una colisión entre dos turismos en la glorieta que va del barrio de Buenos Aires a la Feria del Ganado, a la altura del kilómetro 242 de la N-620, ha obstaculizado el tráfico de la zona.

Una persona alertó al 112 a las 20:21 horas y por ello se avisó a agentes de la Policía Nacional, Local y a Sacyl, que envió una unidad enfermerizada de emergencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  2. 2 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  3. 3 Cierra una emblemática pastelería en Salamanca: «La dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud»
  4. 4 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  5. 5 «Lo hago para entretenerme, no por necesidad»
  6. 6 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre
  8. 8 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
  9. 9 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  10. 10 Un hombre de 78 años, atropellado en El Zurguén por un turismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Obstaculizado el tráfico por una accidente de tres vehículos en la glorieta de Buenos Aires

Obstaculizado el tráfico por una accidente de tres vehículos en la glorieta de Buenos Aires