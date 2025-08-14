Falsa alarma por un incendio en Horcajo de Montemayor Un total de cinco medios se trasladaron a la zona, pero finalmente no tuvieron que intervenir

Los Bomberos de la Diputación en una foto de archivo.

C. L. S. Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 12:04 | Actualizado 12:10h. Comenta Compartir

Falsa alarma por un nuevo fuego en la localidad salmantina de Horcajo de Montemayor, en la comarca de Béjar. Las llamas supuestamente se iniciaron sobre las 11:20 horas de este jueves, 14 de agosto.

Un total de cinco medios se trasladaron a la zona para llevar a cabo las labores de extinción, entre ellos un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre y tres camiones autobomba, aunque finalmente no tuvieron que intervenir.