Los Bomberos de la Diputación en una foto de archivo.

Falsa alarma por un incendio en Horcajo de Montemayor

Un total de cinco medios se trasladaron a la zona, pero finalmente no tuvieron que intervenir

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:04

Falsa alarma por un nuevo fuego en la localidad salmantina de Horcajo de Montemayor, en la comarca de Béjar. Las llamas supuestamente se iniciaron sobre las 11:20 horas de este jueves, 14 de agosto.

Un total de cinco medios se trasladaron a la zona para llevar a cabo las labores de extinción, entre ellos un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre y tres camiones autobomba, aunque finalmente no tuvieron que intervenir.

