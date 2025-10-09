La nueva Justicia salmantina: acuerdos en sala y condenas sin juicio, el modelo que gana terreno en Salamanca Las audiencias preliminares se consolidan y multiplican las conformidades entre abogados y Fiscalía. El nuevo sistema agiliza los procesos, descarga las salas y premia la admisión de los hechos. Ocho causas relevantes en un mes se han cerrado con acuerdos sin necesidad de llegar a juicio

Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025

El nuevo sistema de audiencias preliminares ha cambiado la rutina judicial en Salamanca. En lugar de largas vistas, declaraciones y testificales, cada vez más procedimientos se zanjan con un acuerdo rápido entre las partes. Un modelo que evita el juicio y que, en pocos meses, ha ganado terreno en la justicia salmantina.

El sistema, que arrancó con cierto recelo en el entorno judicial, se abre paso con rapidez. La fórmula es sencilla: si el acusado reconoce los hechos y acepta la pena propuesta -normalmente más baja que la solicitada inicialmente-, el juez o tribunal dicta sentencia en el acto. Sin testigos, sin pruebas, sin una vista generalmente pública. El resultado, menos juicios y más conformidades.

Uno de los casos más recientes ha sido el apuñalamiento de Guijuelo, en el que el acusado ha aceptado cinco años de prisión por intento de homicidio, evitando los ocho que pedía la Fiscalía. La víctima, que ingresó grave en la UVI tras recibir una cuchillada en el abdomen, continúa recuperándose, pero el procedimiento se cerró en una sola sesión.

También el conocido 'estafador de las ventanas', que ha acabado aceptando una nueva condena por esta vía, tras reconocer los engaños a una docena de clientes. El reconocimiento de la autoría desde la cárcel de Topas, a través de videoconferencia, le permitió una pena de prisión menor, le pedían dos años y medio que han quedado en dos años, y la obligación de indemnizar a los afectados.

Otro delincuente habitual, con 59 condenas previas, ha sumado este lunes una más por el asalto a un mesón de Cuatro Calzadas, también mediante conformidad. La condena se pactó en la audiencia preliminar, sin necesidad de que el tribunal celebrara la vista oral, rebajándose de 4 años a 1 año de prisión tras admitir los hechos el acusado.

En el atropello mortal de la avenida de Comuneros, que costó la vida a una mujer muy conocida en la ciudad, el conductor aceptó la pasada semana un año de prisión -le pedían 2 años- y otro de retirada del carné. La parte penal quedó resuelta por acuerdo, a falta de concretar las indemnizaciones civiles.

La 'Operación Heredis', uno de los mayores golpes al narcotráfico en Castilla y León, sino el mayor, también se cerró con un pacto en una audiencia preliminar. Los cabecillas de los clanes de 'los Carro' y 'los Colomé' aceptaron la semana pasada penas de más de diez años de cárcel y cuantiosas multas, con lo que la Audiencia Provincial evitó un juicio largo y especialmente complejo.

La lista continúa con otros casos como el de la mujer que siguió a una menor tras verla sacar dinero en un cajero, se subió a su bus, y la amenazó con una navaja en el portal de su casa. Aceptó un año y ocho meses de prisión -la Fiscalía le pedía 3 años-.

La ciudadana peruana con antecedentes que vendió billetes falsos de avión a Perú, fue condenada a seis meses de prisión -inicialmente le pedían dos años.- y multa tras devolver gran parte del dinero.

Y, por último, el caso del mecánico de Salamanca que reconoció en la audiencia preliminar que acosó y agredió sexualmente a una clienta. Tras asumir su culpa aceptó un año y un mes de cárcel -le pedían dos- y 1.000 euros de indemnización.

Siete procedimientos destacados, todos ellos resueltos en el último mes y sin juicio.