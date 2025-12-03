Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, circulando por el Paseo de la Estación. ARCHIVO

Una mujer herida tras colisionar una furgoneta y un coche en el Paseo de la Estación

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 12:31 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:58

Una colisión entre una furgoneta y un coche ha dejado a una mujer herida en la mañana de este miércoles, 3 de diciembre, en Salamanca.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 12:31 horas, por medio de una llamada en la que se informaba del incidente, ocurrido en el número 28 del Paseo de la Estación, y se precisaba de atención médica para la afectada por un fuerte dolor que sentía en el pecho.

Hasta el lugar, la sala de operaciones del 112 desplazaba a una ambulancia de Emergencias Sanitarias, que acudía al lugar para atender a la víctima. La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía se personaban también in situ para gestionar el tráfico y esclarecer las causas del accidente.

