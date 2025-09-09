Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, circulando por la capital. ARCHIVO

Una mujer atendida tras una salida de vía en Calzada de Don Diego

El incidente se ha producido antes de las 12:30 horas de la mañana de este martes

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:53

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este martes tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba, en el kilómetro 258 de la carretera N-620, a la altura del término municipal de Calzada de Don Diego.

El accidente se ha producido en torno a las 12:24 horas. Tras recibir el aviso, se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias, que, a su vez, ha enviado una ambulancia para atender a la afectada, que se quejaba de un dolor en un costado.

La herida ha sido atendida en el lugar del siniestro. Por el momento, se desconoce si ha precisado de traslado al Hospital.

