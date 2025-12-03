Una mujer atendida tras una colisión con tres turismos implicados en la rotonda de Salas Bajas La afectada se encontraba mareada

La Gaceta Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:52

Una mujer, de unos 40 años de edad, ha tenido que ser atendida al encontrarse mareada tras una colisión con tres turismos implicados en la rotonda de Salas Bajas.

El 112 recibió el aviso a las 15:28 horas solicitando asistencia sanitaria para atender a la mujer. Por ello se avisó a la Policía Local de Salamanca, a Policía Nacional y a Sacyl, que movilizó un recurso al lugar.