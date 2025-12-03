Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia de servicio por Salamanca. LAYA

Una mujer atendida tras una colisión con tres turismos implicados en la rotonda de Salas Bajas

La afectada se encontraba mareada

La Gaceta

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:52

Comenta

Una mujer, de unos 40 años de edad, ha tenido que ser atendida al encontrarse mareada tras una colisión con tres turismos implicados en la rotonda de Salas Bajas.

El 112 recibió el aviso a las 15:28 horas solicitando asistencia sanitaria para atender a la mujer. Por ello se avisó a la Policía Local de Salamanca, a Policía Nacional y a Sacyl, que movilizó un recurso al lugar.

