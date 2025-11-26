Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, estacionada en una calle de la capital. ARCHIVO

Una mujer atendida tras una colisión por alcance entre dos coches en la calle Cañón de Río Lobos

El incidente se ha producido pasadas las 18:30 horas de la tarde de este miércoles, 26 de noviembre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:56

Comenta

Una mujer ha sido atendida tras darse una colisión por alcance entre dos coches en la calle Cañón de Río Lobos en la tarde de este miércoles, 26 de noviembre.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:40 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba de atención médica para una mujer que se mostraba dolorida en el cuello. Tras recibirse el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizaba a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios de Emergencias Sanitarias.

Por el momento, se desconoce si la afectada ha precisado de traslado al Complejo Asistencial.

