Una mujer atendida tras una colisión por alcance entre dos coches en la calle Cañón de Río Lobos

Una mujer ha sido atendida tras darse una colisión por alcance entre dos coches en la calle Cañón de Río Lobos en la tarde de este miércoles, 26 de noviembre.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:40 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba de atención médica para una mujer que se mostraba dolorida en el cuello. Tras recibirse el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizaba a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios de Emergencias Sanitarias.

Por el momento, se desconoce si la afectada ha precisado de traslado al Complejo Asistencial.