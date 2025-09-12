Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer de 45 años en patinete, herida tras chocar con un coche en Villares de la Reina

El incidente se ha producido a las 8:56 horas de este viernes

La Gaceta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:25

Una mujer de 45 años ha resultado herida en un accidente vial en Villares de la Reina, sobre las 08:56 horas. El incidente se ha producido en el kilómetro 336 de la carretera N-630, en concreto en la rotonda bajo la autovía A-62.

Tras la colisión entre un turismo y un patinete han solicitado asistencia sanitaria para la conductora de este último, de 45 años, herida en un pie, según Emergencias 112 de Castilla y León, quien ha dado aviso la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida.

