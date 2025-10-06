Una mujer de 58 años, herida tras una colisión por alcance en la Vía Helmántica, en la rotonda del río Tormes El accidente se ha producido a eso de las 14.13 horas

La Gaceta Lunes, 6 de octubre 2025, 14:49 Comenta Compartir

Una mujer de 58 años ha resultado herida a las 14:13 horas en una colisión por alcance en la Vía Helmántica, en la rotonda del río Tormes. Se solicita asistencia sanitaria para atender a la mujer de 58 años y se informa a Policía Local, Nacional y Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico.