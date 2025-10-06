Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una mujer de 58 años, herida tras una colisión por alcance en la Vía Helmántica, en la rotonda del río Tormes

El accidente se ha producido a eso de las 14.13 horas

La Gaceta

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:49

Comenta

Una mujer de 58 años ha resultado herida a las 14:13 horas en una colisión por alcance en la Vía Helmántica, en la rotonda del río Tormes. Se solicita asistencia sanitaria para atender a la mujer de 58 años y se informa a Policía Local, Nacional y Sacyl que moviliza una ambulancia soporte vital básico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra una emblemática pastelería en Salamanca: «La dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud»
  2. 2 «Lo hago para entretenerme, no por necesidad»
  3. 3 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  4. 4 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  5. 5 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  6. 6 Vuelve a subir el precio del vacuno, pero ahora hay preocupación
  7. 7 Al banquillo por quitar el bastón a un varón en Béjar y pegarle con él hasta rompérselo en la cabeza
  8. 8 El Salamanca UDS se afianza en playoff con su primer triunfo a domicilio (0-2)
  9. 9 La ordenanza de terrazas deja 15 multas en la Plaza y su entorno desde enero
  10. 10 Un hombre de 78 años, atropellado en El Zurguén por un turismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una mujer de 58 años, herida tras una colisión por alcance en la Vía Helmántica, en la rotonda del río Tormes

Una mujer de 58 años, herida tras una colisión por alcance en la Vía Helmántica, en la rotonda del río Tormes