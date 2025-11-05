Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Muere un hombre de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop

El suceso se produjo en un establecimiento erótico de León

E. P.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:20

Un varón de 83 años falleció alrededor de las 14.10 horas de este martes en un sex shop de León capital mientras visionaba una película en una cabina.

El suceso se produjo en un establecimiento erótico de la calle Santo Tirso y fue el regente del sex shop el que se percató de que el octogenario había fallecido al ver que tardaba en salir y abrir la cabina.

De manera inmediata llamó a la Policía y se activó el protocolo establecido para este tipo de sucesos, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales, aunque se procederá a practicar la autopsia en las próximas horas.

