Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Un motorista herido tras caer en una rotonda en Carbajosa de la Sagrada

El accidente ha ocurrido en la glorieta de acceso a la SA-20

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:41

Un motorista ha resultado herido este jueves al mediodía en Carbajosa de la Sagrada tras sufrir una caída en la rotonda de acceso a la SA-20. El suceso se ha producido sobre las 12:13 horas, cuando varias llamadas a Emergencias 112 de Castilla y León han alertado del accidente en el que estaba implicado un hombre de unos 50 años, que permanecía consciente en el suelo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Carbajosa y los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que han movilizado a una ambulancia para atender al motorista herido.

Los agentes han regulado el tráfico en la zona mientras el lesionado ha recibido asistencia médica en el punto del siniestro. Posteriormente, la ambulancia ha trasladado al varón al Hospital de Salamanca.

