Un motorista herido en la rodilla tras chocar con una furgoneta en Garrido Tiene 30 años y el accidente se ha producido a eso de las 9.32 horas

La Gaceta Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:56

Un motorista ha resultado herido tras un accidente de tráfico con una furgoneta. A las 9:32 horas al 112 le informan de la colisión de una furgoneta con una moto en la Avenida Río Tormes, en la confluencia con la C/ del Huebra, donde, ha resultado herido un motorista. Se trata de un hombre de unos 30 años que se queja de la rodilla.

Se informa a Policía Local, Nacional y a Sacyl.

