Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una motorista herida tras una caída en la A-62 a la altura de Pajares de la Laguna

El accidente se ha producido a eso de las 16.48 horas

La Gaceta

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:21

Comenta

Una mujer ha resultado herida tras caerse de su motocicleta. A las 16:48 horas el 112 ha recibido aviso de un accidente en el km 219 de la A-62 sentido sur, en Pajares de la Laguna. Se trata de una caída de moto. El 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias sanitaria – Sacyl, que envía recursos para atender a la motorista,

La mujer herida de 48 años se encuentra consciente con dolor en una pierna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las terroríficas experiencias paranormales de Yurena en su pueblo de Salamanca: «Estuve toda la noche tensa, con los ojos como platos»
  2. 2 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  3. 3 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  4. 4 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 25 de octubre
  5. 5 Un camión de la limpieza arrasa con bolardos y causa daños en una fachada de la calle Arco con Padilleros
  6. 6 Las protectoras claman por ayuda de cara al invierno
  7. 7 Supera la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en la Gran Vía
  8. 8 La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea
  9. 9 El Salamanca UDS le regala tres puntos a la Segoviana (1-2)
  10. 10 MAHOCI: referente en obra civil y compromiso con Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una motorista herida tras una caída en la A-62 a la altura de Pajares de la Laguna

Una motorista herida tras una caída en la A-62 a la altura de Pajares de la Laguna