Una motorista herida tras una caída en la A-62 a la altura de Pajares de la Laguna El accidente se ha producido a eso de las 16.48 horas

La Gaceta Domingo, 26 de octubre 2025, 17:21

Una mujer ha resultado herida tras caerse de su motocicleta. A las 16:48 horas el 112 ha recibido aviso de un accidente en el km 219 de la A-62 sentido sur, en Pajares de la Laguna. Se trata de una caída de moto. El 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias sanitaria – Sacyl, que envía recursos para atender a la motorista,

La mujer herida de 48 años se encuentra consciente con dolor en una pierna.