Misteriosa desaparición de los halógenos en un portal de la avenida de Villamayor

La desaparición de varias luminarias del tipo halógeno en un portal de la avenida de Villamayor ha sembrado la sorpresa -y cierta intranquilidad- entre los vecinos del número 64. El suceso ha ocurrido en las últimas horas y, aunque pueda parecer un hecho anecdótico, ha generado un notable revuelo en la comunidad, donde nadie acierta a explicar cómo y cuándo se ha podido producir exactamente la pérdida del alumbrado.

Fuentes vecinales sospechan que podría tratarse de un robo, aprovechando el trasiego habitual del edificio, donde residen más de 50 personas y donde se suceden con frecuencia reformas y movimientos de entrada y salida. «Todos los días entra alguien diferente: albañiles, fontaneros, pintores... no sabes quién es vecino y quién no», comentan.

Los halógenos, instalados en el techo del portal, han desaparecido sin dejar rastro, algo que según señalan las fuentes «roza lo surrealista».

Por el momento se desconoce si se ha interpuesto o no denuncia ante la Policía Nacional, aunque no se descarta que la comunidad lo haga en las próximas horas, especialmente si la situación se repite o aparecen daños colaterales. Tampoco se descarta que otros portales de la misma avenida puedan haberse visto afectados, aunque hasta ahora no se ha comunicado ninguna incidencia similar.