Audiencia Provincial de Salamanca. ARCHIVO

Un mirobrigense condenado por un pase de un gramo de coca en presencia de la Guardias Civil

La Audiencia Provincial le impone un año y seis meses de prisión y 100 euros de multa por los hechos ocurridos en agosto de 2023 en Ciudad Rodrigo

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:58

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un mirobrigense, E.M.S., a un año y seis meses de prisión por un delito de tráfico de drogas. Le impone además 100 euros de multa por un pase de apenas 1 gramo de cocaína en presencia de dos agentes de la Guardia Civil. La sentencia en su caso ha sido alcanzada por conformidad, tras reconocer su culpa el acusado.

Según recoge en su sentencia el tribunal, E.M.S., sin antecedentes penales computables, sobre las 00:15 horas del día 3 de agosto de 2023, mientras conducía un vehículo Ford Focus, se detuvo en una calle de Ciudad Rodrigo a la altura en la que se encontraba otro varón, y, con ánimo de lucro ilícito, le vendió a cambio de 50 euros un envoltorio que contenía un total de 1,09 gramos de peso neto de cocaína con una riqueza del 92,72% cuyo precio de venta en gramos en el mercado ilícito es aproximadamente de 134,66 euros.

Tras realizar el intercambio, que fue presenciado por agentes de la Guardia Civil, éstos interceptaron al comprador, incautándole la droga.

