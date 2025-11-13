Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los dos altercados ocurrieron en el penal de Topas, en la foto.

Medio año más de prisión para el preso de Topas que llamó «malparidos» a los funcionarios tras amenazarlos de muerte

El interno acusado de atizar con una pesa a otro en el economato ha negado los hechos ante la juez

M. C.

SALAMANCA

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca cerró este jueves con una condena de conformidad el procedimiento contra P.A.C.P., el interno colombiano que en junio de 2024 protagonizó un violento altercado en la zona del rastrillo de Topas, donde lanzó un taburete, intentó golpear a un funcionario y gritó amenazas como «estáis muertos, malparidos». El recluso, de 33 años, ha aceptado una pena de seis meses de prisión, que se sumarán a las condenas que ya cumple, tras reconocer los hechos y asumir la calificación del fiscal por un delito de atentado a funcionario público.

El segundo caso visto este jueves en el mismo juzgado ha quedado en una situación muy distinta. I.C.M.Z., interno de nacionalidad uruguaya acusado de agredir con una pesa a otro recluso en el economato del centro penitenciario en noviembre de 2022, ha negado haber golpeado a su compañero. El fiscal mantiene en este caso su petición de tres años y nueve meses de prisión, además de una indemnización de 1.930 euros por las lesiones sufridas por el otro interno.

