La madre herida en el accidente mortal de Beleña sigue en estado crítico y con pronóstico desfavorable

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:24 | Actualizado 13:06h.

La madre herida en el accidente mortal de Beleña sigue ingresada en estado extremadamente grave y con pronóstico desfavorable en la UCI del Hospital de Salamanca. Mientras tanto, al menos dos de sus tres hijos -un niño de 10 años y dos niñas de 5 y 13- permanecen hospitalizados, estables dentro de la gravedad.

El accidente continúa en investigación por parte de los agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil que tratan de dilucidar todas las circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace, también las causas que lo habrían motivado.

El siniestro tuvo lugar a primera hora de este martes por la mañana en la A-66, a la altura de Beleña. Un turismo que transportaba a una familia de cinco miembros -una pareja y sus tres hijos, todos ellos menores- se precipitó desde la autovía hacia la N-630, cayendo desde una altura aproximada de 6-7 metros en el punto kilométrico 363, sentido Salamanca.

El conductor y cabeza de la familia, un varón de 50 años y de origen marroquí, falleció en el acto, mientras que su mujer, que viajaba como copiloto, y los tres niños fueron trasladados al Hospital de Salamanca. Hasta la mañana de este miércoles, la madre continúa ingresada en estado crítico, con pronóstico desfavorable, y los menores permanecen hospitalizados bajo vigilancia médica. Al menos dos de ellos evolucionan estables dentro de la gravedad, aunque todos requieren atención constante.

La intervención de los equipos de emergencia fue inmediata. La Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, los Bomberos de la Diputación y los servicios sanitarios de Sacyl movilizaron dos UVI móviles, un equipo médico de Alba de Tormes, dos ambulancias de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado para asegurar el traslado de las víctimas al hospital y garantizar su atención en las primeras horas tras el accidente.

El siniestro ha causado conmoción en la provincia, no solo por la gravedad de los heridos y la espectacularidad de la caída, sino también por tratarse de una familia joven. Los equipos de rescate trabajaron con rapidez para asegurar la zona y asistir a las víctimas antes de su traslado.