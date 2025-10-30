Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un amplio operativo dio con su paradero de madrugada. GUARDIA CIVIL

Localizado de madrugada y en buen estado un anciano de 88 años que había desaparecido en Mieza

Fue hallado ileso de madrugada en una nave ganadera familiar tras un bloque de alpacas. La Guardia Civil destaca la importancia de avisar de inmediato ante cualquier desaparición

M. C.

Salamanca

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Momentos de tensión en Mieza en la noche de este jueves a este viernes tras la desaparición de un vecino de 88 años cuya familia alertó de su ausencia alrededor de las 22:30 horas, tras llevar buscándolo desde las 19:30 sin éxito.

De inmediato, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda en el que participaron patrullas de la Compañía de Vitigudino, efectivos de Protección Civil y alrededor de cuarenta vecinos del municipio, que colaboraron de forma coordinada en el rastreo.

El dispositivo dio resultado positivo a las 2:45 horas de la madrugada, cuando el hombre fue localizado ileso en una nave ganadera familiar, tras un bloque de alpacas.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de actuar con rapidez en este tipo de casos y ha insistido en que no es necesario esperar 24 horas para comunicar una desaparición, ya que el tiempo resulta esencial para un desenlace favorable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros»
  3. 3 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  4. 4 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  5. 5 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  6. 6 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  7. 7 Los expertos prevén que el pico de gripe llegue antes y en Salamanca está a la baja
  8. 8 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  9. 9 Fallece Juan Calderón, el hermano mayor «por excelencia» de Jesús Nazareno
  10. 10 El Salamanca UDS se entera en el momento de que no puede entrenar en Las Pistas y se va al anexo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Localizado de madrugada y en buen estado un anciano de 88 años que había desaparecido en Mieza

Localizado de madrugada y en buen estado un anciano de 88 años que había desaparecido en Mieza