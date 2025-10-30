Localizado de madrugada y en buen estado un anciano de 88 años que había desaparecido en Mieza Fue hallado ileso de madrugada en una nave ganadera familiar tras un bloque de alpacas. La Guardia Civil destaca la importancia de avisar de inmediato ante cualquier desaparición

Momentos de tensión en Mieza en la noche de este jueves a este viernes tras la desaparición de un vecino de 88 años cuya familia alertó de su ausencia alrededor de las 22:30 horas, tras llevar buscándolo desde las 19:30 sin éxito.

De inmediato, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda en el que participaron patrullas de la Compañía de Vitigudino, efectivos de Protección Civil y alrededor de cuarenta vecinos del municipio, que colaboraron de forma coordinada en el rastreo.

El dispositivo dio resultado positivo a las 2:45 horas de la madrugada, cuando el hombre fue localizado ileso en una nave ganadera familiar, tras un bloque de alpacas.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de actuar con rapidez en este tipo de casos y ha insistido en que no es necesario esperar 24 horas para comunicar una desaparición, ya que el tiempo resulta esencial para un desenlace favorable.