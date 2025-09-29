Los líderes de la 'Operación Heredis', que desarticuló los clanes de 'los Carro' y 'los Colomé', aceptan condenas de más de 12 años de prisión E.G.R. -'El Dúa'-, cabecilla de 'los Carro', recibe la pena más alta, 12 años y tres meses de cárcel, por reincidente. Su mujer, S.R.M., 4 años; F.I.C.S., de 'Los Colomé', y su mujer Y.M.G., 10 años y 9 meses cada uno. La Guardia Civil intervino en 2023 mucha droga, numerosas joyas y armas, además de clausurar tres narcopisos en Pizarrales

Los cabecillas de la 'Operación Heredis', que en el año 2023 desmanteló a los grandes clanes de la droga en Salamanca, han aceptado condenas de más de 12 años de cárcel. La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este lunes la vista preliminar por la denominada 'Operación Heredis', el mayor golpe al narcotráfico en Castilla y León en los últimos años. El procedimiento se ha resuelto con un acuerdo previo entre las partes, que ha permitido fijar las penas para los 18 acusados por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

El principal condenado es E.G.R., 'El Dúa', hijo de Amancio García Carro, 'El Rubio', y señalado como cabecilla del clan de 'los Carro', ha aceptado la pena más alta: 12 años y tres meses de prisión, agravada en su caso por reincidencia. Su esposa, S.R.M., ha aceptado a 4 años de cárcel.

En paralelo, F.I.C.S., del clan de los Colomé, y su mujer, Y.M.G., han aceptado penas de 10 años y 9 meses de prisión también por delitos de drogas, blanqueo, armas y pertenencia a grupo criminal, aunque en su caso sin la agravante de reincidencia.

Estas son las penas más elevadas, a las que se suman condenas menores para el resto de procesados —H.H.P., C.R.G., D.B.H., I.C.M., E.C.M., J.L.C.R., J.I.R.G., V.T.P., M.I.T., P.I.T., M.J.S.H., A.F.B.R., E.M.G. y M.C.G.G.—, así como cuantiosas multas económicas y el decomiso de todos los bienes intervenidos.

La 'Operación Heredis' fue desarrollada por la Guardia Civil en el año 2023 y supuso la desarticulación de los clanes de 'los Carro' y 'los Colomé', asentados en Salamanca. En el operativo se intervinieron 7,8 kilos de cocaína, 161 gramos de heroína, 90 gramos de hachís, cerca de 200.000 euros en metálico, 300.000 euros en joyas, vehículos de alta gama y varias armas de fuego y munición, entre otros efectos, además de clausurar tres narcopisos en Pizarrales, custodiados por toxicómanos en condiciones de semiesclavitud.

La magnitud de la operación, en la que participaron más de 60 agentes de distintas unidades, confirmó la envergadura de estos clanes familiares, que utilizaban comunicaciones encriptadas, dobles fondos en sus viviendas y vehículos lanzadera para proteger su actividad.

Con el acuerdo alcanzado entre las partes este lunes, la Audiencia Provincial de Salamanca cierra un caso histórico en la lucha contra el narcotráfico en Salamanca.