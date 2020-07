La amiga de Mario a LA GACETA: “Solo pedimos justicia, que los testigos hablen”

Los allegados de Mario Casal no dan crédito de lo que están viviendo estos días. Además del dolor por la pérdida del joven de 34 años fallecido en Vecinos tras recibir un fatal golpe la noche de San Juan, la incertidumbre de no saber qué es lo que ocurrió esa madrugada no les permite pasar página. No entienden el mutismo que envuelve el caso y piden que todo aquel que tenga algún dato de lo que ocurrió, aunque sea por un tercero, acuda a la Guardia Civil. Es por ello que, con el objetivo de que se haga justicia y localizar a posibles testigos que quieran la verdad, se ha creado la plataforma ‘Justicia para Mario Casal’.

La iniciativa la ha llevado a cabo Jennifer De la Nava, íntima del joven. “Éramos amigos de toda la vida. Hizo la comunión con mi hermano, vecino de enfrente... Como si fuera de la familia”, apunta. Por eso Jennifer, en una conversación mantenida con LA GACETA, asegura que están siendo días “muy complicados”. “No entendemos por qué la gente que estaba allí con él no quiere hablar. No sabemos si por miedo o por qué pero solo dicen que no tienen nada que ver. Unos dicen que no estaban, otros que en ese momento se habían dado la vuelta y no vieron nada... Están tapando todo”, lamenta.

Y es que hay detalles de la noche de los hechos que no le cuadran. “Se juntaron unos cuantos en un bar y cuando cerró se fueron a la cochera de uno de ellos. Hay un vídeo y fotos en el que se ve a diez o doce personas. Sin embargo cuando llegó la ambulancia para atender a Mario solo quedaban dos y el resto se había ido. Si tú dejas a una persona tirada es por algo. Si es accidental no te vas", apunta.

Momentos después, el joven fue trasladado al hospital Virgen de la Vega, donde finalmente falleció, y a partir de ahí comenzó una investigación que aún continúa. Mientras que algunos testigos coinciden en señalar que el golpe que el varón presentaba en la cabeza había sido consecuencia de una desafortunada caída, otros apuntaban a que la víctima había sido agredida por otro varón. De hecho la autopsia confirmó que el joven, de 34 años, fue golpeado antes de desplomarse.

Por el momento, el único arresto que la Guardia Civil ha practicado se produjo a principios de esta semana, cuando los agentes detuvieron a un concejal del Ayuntamiento de la localidad como presunto autor de los hechos. Sin embargo, horas después quedó en libertad provisional.

“Tenemos que estar unidos, salir todos a la calle, que esos testigos que no dicen toda la verdad se avergüencen, sientan la presión de la gente para que cuenten la verdad y no sean cómplices de un asesinato", se recoge en la plataforma creada en redes sociales.