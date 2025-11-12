«Te juro que no vas a dormir tranquila»: a juicio por amenazar a su ex desde Portugal tras la ruptura La Fiscalía pide diez meses de prisión, tres años de alejamiento y dos sin armas por amenazas en el ámbito de la violencia de género. El acusado, residente en el país luso, envió varios mensajes intimidatorios a la víctima, vecina del alfoz

M. C. Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogerá este jueves el procedimiento seguido contra un ciudadano portugués acusado de amenazar a su expareja con frases como «te juro que no vas a dormir un día más tranquila en España» tras la ruptura sentimental. Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2022, cuando, según la Fiscalía, el acusado, A.P.S.D.C., envió varios mensajes desde su teléfono con el propósito de amedrentar e infundir miedo a la víctima, una mujer residente en una localidad del alfoz de Salamanca.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, por el que solicita para el acusado diez meses de prisión, además de la prohibición de acercarse a la mujer a menos de 250 metros durante tres años, así como de comunicarse por cualquier medio con ella, y la privación del derecho a la tenencia de armas durante dos años.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, los mensajes enviados por el acusado reflejaban una clara intención intimidatoria. En uno de ellos, le aseguraba: «Me has destrozado la vida, pero yo te la voy a hacer peor, te lo garantizo». En otro, le advertía: «Ya hablé con el abogado... te juro que te vas a arrepentir». La víctima, que había finalizado la relación un mes antes, denunció las amenazas al sentirse atemorizada ante la insistencia y agresividad del tono.

El juzgado acordó una orden de protección, con medidas de alejamiento y prohibición de comunicación que siguen vigentes.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca prevé acoger este jueves el procedimiento contra A.P.S.D.C.

012: Teléfono de Información a la Mujer Castilla y León