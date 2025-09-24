Juicio en Salamanca por la trama de billetes falsos de Chamberí: la Fiscalía pide hasta diez años de prisión para 'el Tubarrín' y su banda El cabecilla, 'El Tubarrín', y su banda usaban impresoras y papel especial para fabricar dinero en su imprenta de la calle Mayor. Los billetes se pusieron en circulación en farmacias, bares y compraventas a través de Wallapop

M. C. SALAMANCA Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:39

La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para el próximo día 8 de octubre la audiencia preliminar del procedimiento seguido contra una trama dedicada a falsificar y poner en circulación billetes de 20 y 50 euros desmantelada hace cinco años en Salamanca y que tenía su imprenta en un piso del barrio de Chamberí. Las partes tratarán entonces de alcanzar un acuerdo que evite el juicio contra los cuatro acusados, J.A.M.D. alias 'El Tubarrín', J.A.B.P., P.G.L. y la ciudadana rumana M.L.

La Fiscalía sostiene en su escrito de calificación provisional que durante al menos los años 2019 y 2020los procesados montaron en Salamanca un pequeño taller clandestino para fabricar dinero fraudulento, utilizando impresoras láser, papel especial y programas informáticos. Las penas solicitadas oscilan entre cinco y diez años y medio de prisión, además de multas que superan los 9.000 euros.

El supuesto cabecilla, 'El Tubarrín', tiene antecedentes por tráfico de drogas y una condena de prisión pendiente de cumplimiento. El Ministerio Público le considera autor de la falsificación de moneda y responsable de la posterior distribución en la calle, ya sea de forma directa o a través de sus colaboradores. Para él pide la pena más alta: diez años y seis meses de cárcel y 9.600 euros de multa.

Junto a él acusa a J.A.B.P., actualmente en prisión aunque por otros hechos; así como a P.G.L. y la mujer M.L., de nacionalidad rumana y pareja del anterior. A cada uno se le atribuye un papel en la difusión de los billetes en el tráfico económico: pagos en farmacias, compras en Wallapop o incluso pedidos de comida a domicilio que se abonaban con dinero falso y de los que obtenían un beneficio en metálico real.

La investigación arrancó en el mes de abril de 2020, cuando una dependienta de una farmacia de la calle Casablanca, en el barrio del Zurguén, detectó un billete de 50 euros falso. Esa misma tarde, la Policía Nacional identificó a tres de los sospechosos en un vehículo y localizó en la guantera dos billetes fraudulentos. A raíz de esas pesquisas, el Juzgado autorizó el registro del domicilio de 'El Tubarrín' en la calle Mayor de Chamberí, donde se incautó el material para la falsificación: cartuchos de tinta, dos impresoras láser y un pen drive.

La difusión fue amplia y variada. En un bar de Salamanca, uno de los acusados pagó un pedido de 36 euros con un billete falso y se llevó 14 euros de cambio. Otro estafó a varios particulares que vendían artículos en Wallapop: una tableta, un televisor, un ordenador portátil y una consola. En todos los casos los vendedores descubrieron después que los billetes no eran auténticos y denunciaron los hechos.

La Fiscalía también atribuye a M.L. la tenencia de nueve billetes de 20 euros falsos, que le había entregado su pareja para que los distribuyera. Fue interceptada en julio de 2020 por la Policía Nacional en la avenida de Filiberto Villalobos.