Juicio en Salamanca a una reincidente por reventar un coche para llevarse 11 CD, dos mantas, un cubo de Rubik y limpiaparabrisas Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022 en Béjar, los desperfectos en el vehículo superan los 700 euros y la perjudicada solo recuperó parte del botín. La Fiscalía reclama dos años y diez meses de prisión y casi 800 euros de indemnización

Una mujer con un largo historial delictivo volverá a sentarse en el banquillo este miércoles en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca. La Fiscalía le acusa de reventar un coche en Béjar para robar objetos tan dispares como un cubo de Rubik, once CD, dos mantas y un bote de limpiaparabrisas, además de causar daños por más de 700 euros. El fiscal pide para la acusada, C.A.N., dos años y diez meses de prisión.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en noviembre de 2022. La acusada, que acumula antecedentes por robos con violencia, atentado y quebrantamiento, forzó la puerta de un Renault Laguna estacionado en la calle Filiberto Villalobos de Béjar y accedió al interior. De allí se llevó la documentación del vehículo, once discos, un cubo de Rubik y dos mantas de viaje valoradas en 30 euros.

La propietaria recuperó todos los efectos salvo las mantas, pero denunció que el interior del coche quedó dañado: la guantera, el retrovisor y la puerta delantera resultaron destrozados. Aportó un presupuesto de reparación de 750 euros, cantidad que reclama como indemnización.

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de robo con fuerza en las cosas con la agravante de reincidencia, dado que la mujer ya había sido condenada en 2019 por un robo similar en Salamanca. Por todo ello, además de la pena de prisión, solicita que indemnice a la dueña del vehículo con 780 euros en total por los objetos no recuperados y los desperfectos causados.

