Juicio por un robo con violencia e intimidación al camarero en un bar en la zona de San Bernardo El acusado, de iniciales J.A.D., se enfrenta a cuatro años y medio de prisión. El encargado del local resultó herido en un brazo y un dedo tras intentar impedir su huida

En noviembre de 2024, fue detenido como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en un bar de la zona de San Bernardo. El individuo inició un forcejeo con el encargado del establecimiento hostelero cuando este lo sorprendió manipulando la caja registradora, de la que había cogido dinero, consiguiendo huir posteriormente con un botín de 500 euros.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca celebrará el próximo martes, 4 de noviembre, la audiencia preliminar contra el acusado, de iniciales J.A.D., por el robo en el establecimiento hostelero ubicado en la avenida Filiberto Villalobos. Tal y como publicó LA GACETA, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 21 de noviembre, instantes después de la apertura del negocio.

El responsable del negocio, al salir del almacén, observó a un varón que había saltado la barra y estaba manipulando la caja registradora, por lo que le llamó la atención, requiriéndole que devolviera el dinero que había cogido, y este se negó.

Al intentar saltar nuevamente la barra para huir, fue agarrado por el encargado para tratar de evitarlo, iniciando ambos un forcejeo tras el cual el presunto autor consiguió escapar del local a la carrera, llevándose los 500 euros que había cogido de la caja registradora.

Detenido en la carretera de Ledesma

Una vez conocidos los hechos y realizadas las gestiones de investigación pertinentes por los funcionarios policiales, se pudo determinar, gracias a las características aportadas, la identidad del hombre. Este fue localizado al mediodía de ese mismo día en la carretera de Ledesma —a unos 900 metros del lugar de los hechos— por lo que los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicadas en la calle Jardines, para la realización de las diligencias oportunas.

Por su parte, el encargado de la cafetería tuvo que ser atendido en un centro sanitario debido a las lesiones sufridas en un brazo y uno de los dedos.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites necesarios, los efectivos pusieron al arrestado a disposición del Juzgado de Guardia de Salamanca.

Por tales hechos, la Fiscalía solicita para J.A.D. cuatro años y seis meses de prisión, así como dos meses de multa a 12 euros diarios (720 euros en total) y 301 euros por las lesiones causadas al propietario del bar afectado.