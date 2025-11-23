A juicio por la muerte agónica de su perra, sin ningún diente y llena de tumores, en una casa de Pelabravo Flora, una galga italiana, se escapó en el verano de 2023 y fue localizada por un vecino en Carbajosa. Alarmado por su estado, la llevó al veterinario, que le administró la eutanasia. La Fiscalía pide prisión e inhabilitación para el acusado por un delito de maltrato animal

M. C. Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Una perra de once años, en estado agónico y con tumores de más de diez centímetros, murió tras años sin atención. Es el estremecedor relato que recoge la Fiscalía en su escrito de acusación contra el propietario del animal, de raza pequeño lebrel italiano que se encontraba habitualmente en un chalet del Pelabravo. El presuntos responsable de su muerte se sentará esta semana en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca como presunto autor de un delito de maltrato animal con resultado de muerte.

El caso se abrió en el verano de 2023, tras la aparición del animal, una galga italiana de nombre Flora, vagando sola y en condiciones críticas por la Vía Verde de Carbajosa de la Sagrada.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de calificaciones provisionales, el acusado mantenía a la perra en su chalé de Pelabravo sin los cuidados mínimos de higiene y sanidad. Flora presentaba un cuadro devastador: deshidratación severa, piel correosa con eccemas, ausencia total de dientes, exudado purulento en la boca, parálisis de la lengua —permanentemente fuera de la cavidad oral—, múltiples edemas y tumores mamarios diseminados, algunos de ellos de gran tamaño. La veterinaria forense advierte incluso de bacterias en piel y útero que hacían recomendable la eutanasia no solo por la agonía del animal, sino también por razones de salud pública.

La investigación apunta a una dejación prolongada en el tiempo. Flora no fue llevada al veterinario desde julio de 2013, pese a que sus patologías habrían podido evitarse, o al menos mitigarse, mediante esterilización temprana o la extirpación de tumores cuando aún eran pequeños. El escrito fiscal subraya que el acusado era plenamente consciente del sufrimiento del animal y que, aun así, no adoptó ninguna medida para impedirlo.

El 17 de julio de 2023, la perra se escapó de la vivienda y fue localizada por un ciudadano en la Vía Verde de Carbajosa de la Sagrada que, alarmado por su estado, la trasladó a una clínica veterinaria. Desde allí se dio aviso al Seprona, que identificó al propietario mediante el microchip. A instancias de los agentes, el acusado recogió a Flora y la llevó al veterinario, donde finalmente tuvo que ser sacrificada debido a su crítico estado.

Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de maltrato animal con resultado de muerte. Le pide una pena de 18 meses de prisión, 3 años de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales, así como el pago de las costas.

Alternativamente, plantea la posibilidad de un delito de abandono animal, por el que la condena solicitada sería de 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad e inhabilitación especial por tiempo de 3 años.