Juicio contra cuatro acusados por cultivar 400 plantas de marihuana en Las Torres La Fiscalía les pide hasta 4 años y medio de cárcel por tráfico de drogas y fraude eléctrico | El enganche ilegal de luz ocasionó un perjuicio superior a 40.000 euros a la compañía eléctrica

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, identificados como J.N.P., F.P.G.H., J.L.B. y L.P.C., se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca el próximo lunes, 15 de septiembre por un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. El Ministerio Fiscal solicita para ellos penas que alcanzan hasta los cuatro años y medio de prisión, además de cuantiosas multas económicas y una indemnización global de 90.000 euros por los perjuicios ocasionados.

El caso, tal y como ya informó este diario en su momento, se remonta a febrero de 2023, cuando la Policía Nacional logró desmantelar una plantación de marihuana de grandes proporciones en la localidad de Las Torres, situada en la provincia de Salamanca. La operación culminó con la intervención de 400 plantas de cannabis sativa en pleno estado de floración, lo que revela, según remarcan los investigadores, que se trataba de una instalación plenamente productiva y preparada para generar beneficios en el mercado ilícito.

Las pesquisas policiales comenzaron tiempo atrás, cuando los agentes de la Comisaría de Salamanca recibieron una información inicial sobre la posible existencia de varias plantaciones tanto 'indoor' —cultivos de interior— como 'outdoor' —al aire libre— en esa pequeña localidad. Tras meses de seguimiento y comprobaciones, la investigación acabó señalando dos inmuebles concretos vinculados a la trama: un domicilio y un almacén agrícola, ambos de difícil acceso, diseñados para ocultar lo máximo posible la actividad ilegal.

84.000 € en el mercado negro

Con autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro en ambos lugares, hallando abundante material probatorio. En total, se incautaron 7.899 gramos de cannabis y más de 6.200 gramos de hoja de cannabis, productos que en el mercado ilegal habrían alcanzado un valor aproximado de 47.000 y 37.000 euros respectivamente al ser vendidos al por menor en dosis individuales. La Fiscalía sostiene que los acusados poseían estas sustancias con la clara finalidad de distribuirlas a terceros y obtener beneficios económicos.

Los agentes también decomisaron numerosos instrumentos y herramientas necesarios para mantener en funcionamiento una plantación de estas características. Entre los efectos incautados se encontraban aparatos de aire acondicionado, climatizadores, ventiladores, ozonificadores para neutralizar olores, así como fertilizantes, abonos, productos de crecimiento, tierra y macetas.

A esta actividad ilícita se sumaba otro delito conexo: la defraudación de fluido eléctrico. Para mantener en marcha la compleja instalación de cultivo, los acusados recurrieron a conexiones ilegales a la red de suministro, lo que ocasionó importantes perjuicios económicos a la empresa eléctrica. Los informes técnicos estiman que las pérdidas ascendieron a 7.287 euros en el domicilio y a 33.600 en el almacén agrícola, sumando más de 40.000 euros en total.

Por tales motivos, el Ministerio Fiscal solicita para F.P.G.H. la pena de cuatro años y medio de prisión y nueve meses de multa por el delito contra la salud pública; 90.000 euros de indemnización y nueve meses de multa a 12 euros diarios por el delito de defraudación. Por su parte, J.N.P. y J.L.B. se enfrentan a tres años y nueve meses de cárcel por su implicación en el doble delito, junto con sanciones idénticas. Para la mujer, L.P.C., la Fiscalía pide nueve meses de prisión por ser presuntamente partícipe del enganche ilegal de luz.