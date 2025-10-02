Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Calle Alfonso de Castro. ARCHIVO

La juez absuelve al acusado de dejar a otro casi sordo de un botellazo en un bar latino de Alfonso de Castro

El fiscal pedía tres años de prisión, sustituibles por su expulsión de España, y 33.000 euros de indemnización. La sentencia concluye que no ha quedado probado que fuera el autor de las lesiones

M. C.

SALAMANCA

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:00

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha declarado inocente al ciudadano peruano acusado de dejar a otro casi sordo tras propinarle un botellazo en un bar latino de la calle Alfonso de Castro de Salamanca. La juez absuelve a C.A.CH.Q. del delito de lesiones por el que se enfrentaba a tres años de prisión, a sustituir por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada a España durante seis años, que le pedía el fiscal, así como más de 33.000 euros de indemnización al afectado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, declara probado que, sobre las 00:10 horas del 31 de marzo de 2024, en el bar El Encanto Latino, un varón sufrió un golpe, por el que sufrió una fractura occipital bilateral y una fractura de ambos peñascos con afectación del agujero rasgado posterior y del conducto auditivo. Como consecuencia de ello recibió atenciones sanitarias en el Hospital con realización de varios TAC, inmovilización, prescripción de analgésicos, antinflamatorios, antiepilépticos, medias de comprensión en miembros inferiores, control médico ante crisis epilépticas con un periodo de curación de 5 días de perjuicio grave y 85 días de perjuicio moderado. Quedándole como secuela pérdida de audición en oído derecho e hipoacusia perceptiva para agudos en oído izquierdo. No resulta acreditado, sin embargo, señala la magistrada en su sentencia, que el acusado fuera el autor de tales lesiones. 

La sentencia aún no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

