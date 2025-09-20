Jóvenes denunciados por botellón, un positivo en alcoholemia y decomisos de drogas marcan la madrugada en Salamanca El parte nocturno de la Policía Local refleja intervenciones por alcohol, ruidos y sustancias estupefacientes

La madrugada de este sábado ha dejado varias intervenciones de la Policía Local de Salamanca relacionadas con botellones, consumo de alcohol, molestias vecinales por ruidos y tenencia de drogas, según recoge el parte policial.

La primera intervención se produjo sobre la 1:08 horas en la calle Ángel, donde varios jóvenes fueron sorprendidos consumiendo alcohol en la vía pública. Los agentes identificaron a los participantes y formularon la correspondiente denuncia administrativa a cada uno de ellos.

Poco después, sobre las 2:24 horas, una patrulla detectó en la avenida del doctor Gregorio Marañón a un conductor en estado de embriaguez. El implicado arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia, lo que dio lugar a la denuncia y a la incoación del procedimiento correspondiente.

Ya sobre las 3:03 horas, los efectivos acudieron a un domicilio de la calle El Greco tras recibir quejas por ruidos que perturbaban el descanso vecinal. Tras realizar la medición acústica pertinente, levantaron acta para superar los niveles permitidos.

La Policía Local intervino también en dos ocasiones durante la madrugada por tenencia de sustancias estupefacientes. La primera sobre las 2:00 horas en la Gran Vía y la segunda sobre las 5:15 horas en el parque de San Francisco, donde se procedió al decomiso del material hallado.