Herida una joven de 34 años tras chocar contra una farola con su coche en la avenida de los Padres Paúles
El accidente se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 17:07 horas
Salamanca
Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:23
Una joven de 34 años ha resultado herida tras chocar con su coche contra una farola en la avenida de los Padres Paúles, frente a un conocido supermercado de la localidad de Santa Marta de Tormes.
El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 17:07 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba asistencia sanitaria para la conductora del vehículo.
Hasta el lugar, se desplazaban la Policía Local de Santa Marta de Tormes y efectivos del Sacyl.
Por el momento, se desconoce si la afectada ha tenido que ser trasladada al Hospital.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.