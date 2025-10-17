Un joven de 20 años sufre un golpe en la cabeza tras chocar su bici con un coche frente la Facultad de Fisioterapia El accidente se ha producido a eso de las 9.49 horas en la calle Donantes de Sangre

La Gaceta Viernes, 17 de octubre 2025, 10:19 Comenta Compartir

Un joven de 20 años ha sufrido un golpe en la cabeza tras chocar su bici con un coche. El 112 explica que a las 09:49 horas recibe un aviso de la Policía Local de Salamanca de una colisión entre un turismo y una bici en la calle Donantes de Sangre, frente a la Facultad de Fisioterapia. El 112 han alertado a Sacyl, que moviliza una ambulancia al lugar.

Temas

Sacyl