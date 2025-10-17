Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un joven de 20 años sufre un golpe en la cabeza tras chocar su bici con un coche frente la Facultad de Fisioterapia

El accidente se ha producido a eso de las 9.49 horas en la calle Donantes de Sangre

La Gaceta

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:19

Un joven de 20 años ha sufrido un golpe en la cabeza tras chocar su bici con un coche. El 112 explica que a las 09:49 horas recibe un aviso de la Policía Local de Salamanca de una colisión entre un turismo y una bici en la calle Donantes de Sangre, frente a la Facultad de Fisioterapia. El 112 han alertado a Sacyl, que moviliza una ambulancia al lugar.

