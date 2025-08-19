Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jesús Cabezuelo en una imagen de archivo. E.P.

Jesús Cabezuelo, exmilitar de La Manada, obtiene un segundo permiso en Topas

Podrá salir cuatro días del centro penitenciario de Salamanca

La Gaceta

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 19:32

El miembro sevillano de La Manada, Jesús Cabezuelo, obtiene su segundo permiso, por el que podrá salir de nuevo cuatro días de la cárcel de Topas, según ha avanzado el diario ABC.

El exmilitar fue condenado a 15 años por la violación grupal en los Sanfermines del año 2016 por un delito continuado de violación a una joven y ya había disfrutado del primer permiso el pasado junio para estar en la casa de sus padres en Sevilla. Nuevamente, ha sido el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien ha autorizado este segundo permiso.

Todo ello es debido a un comportamiento «extraordinario» durante su estancia en Topas.

