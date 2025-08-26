Investigan a un joven tras acceder a ocho cuentas de WhatsApp ajenas y pedirles dinero Se le acusa de un delito por estafa

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 29 años y nacionalidad venezolana por un delito de estafa mediante el acceso no autorizado a cuentas de WhatsApp.

Tras interponerse varias denuncias, la Guardia Civil comenzó una investigación para determinar qué persona estaba detrás de estos hechos, pudiendo identificar a un joven que reside en Madrid como autor de estos accesos ilícitos a un total de ocho cuentas de una conocida aplicación de mensajería instantánea.

El objetivo del investigado era aprovechar el control sobre las diferentes cuentas para enviar mensajes a los contactos de las víctimas en los que solicitaba transferencias de dinero mediante Bizum, con lo que llegó a lograr que una persona le enviase un total de 490 euros.

Las diligencias instruidas han quedado a disposición del Juzgado número 6 de Primera Instancia e Instrucción de Palencia, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha recomendado no enviar códigos de verificación de aplicaciones a terceras personas bajo la excusa que se envió al número de teléfono por error ya que, desde ese momento, esa tercera persona tendrá acceso al perfil. De igual modo hay que tener especial cuidado cuando uno de nuestros contactos nos solicite una transferencia de dinero por Bizum, ya que pueden haber accedido a su cuenta de forma ilícita, por lo que se debe verificar que realmente se trata de esa persona, por ejemplo mediante la realización de una llamada telefónica.

