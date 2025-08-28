Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Fotografía facilitada por los investigadores del vehículo. GUARDIA CIVIL

Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles

El turismo llevaba placas clonadas de otro vehículo estacionado en Salamanca. La Guardia Civil descubrió la manipulación cuando el coche estaba mal aparcado en el casco urbano de la localidad

M. C.

SALAMANCA

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:07

Guardias Civiles del Puesto de La Alberca, con la colaboración de agentes del Grupo de Investigación de Atestado de Tráfico (GIAT) de la Comandancia de Salamanca, han procedido a la investigación de un varón residente en la provincia, tras descubrir que habría falsificado las placas de matrícula de su turismo y manipulado a su vez esta, para evitar la actuación de los agentes al circular con el mismo.

El pasado 25 de agosto, los agentes del Puesto de la Alberca, descubrieron un turismo, marca BMW, estacionado de forma incorrecta en el caso urbano de la localidad de Cepeda, que mostraba signos de manipulación en una de las placas de matrícula, estableciendo un operativo para localizar al propietario del mismo, siendo este posteriormente identificado.

Los citados miembros del cuerpo, fueron apoyados en la inspección del vehículo por los reseñados miembros del GIAT, pudiendo descubrir que las placas de matrícula instaladas correspondían con las de otro vehículo de iguales características, que se encontraba estacionado en Salamanca.

No encontrándose el vehículo matriculado en España, habiendo siendo importado desde Suiza y circulaba desde entonces por España con placas temporales, hasta realizar la presunta falsificación, deteriorando a su vez las placas falsificadas para evitar de ser detectado por videocámaras de vigilancia o radares de velocidad.

Por todo ello, se procedió a investigar al propietario del vehículo, como supuesto autor de un delito de falsificación documental en placas de matrícula, siendo el turismo intervenido a disposición de la autoridad judicial competente.

