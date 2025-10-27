Intento de estafa en dos estancos de Vitigudino con el 'truco del billete' El hombre realizó pequeñas compras que abonó en monedas

M. C. Salamanca Lunes, 27 de octubre 2025, 18:10 Comenta Compartir

Un hombre ha intentado estafar en dos estancos de Vitigudino utilizando el 'truco del billete', un método basado en el engaño con billetes y cambio de dinero.

Según informa la Guardia Civil en redes sociales, los hechos ocurrieron este lunes por la mañana. El individuo accedió en primer lugar a los establecimientos para realizar pequeñas compras que abonó en monedas. Minutos después regresó para adquirir los mismos productos, esta vez intentando pagar con un billete de 50 euros. Durante la operación, distrajo a los trabajadores solicitando el cambio y, en un descuido, retiró el billete del mostrador para luego reclamar el dinero de las vueltas fingiendo que había pagado. El engaño no llegó a consumarse.

La Guardia Civil recomienda a los comerciantes no completar la transacción si sospechan que están siendo víctimas de este tipo de fraude y llamar de inmediato a los agentes.