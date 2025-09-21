Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un furgón de la Policía Nacional, circulando por la capital. ARCHIVO

Ingresan en prisión dos detenidos por robar en el interior de varios coches en Salamanca

Ambos arrestados cuentan con más de un centenar de antecedentes por robos similares. Uno de ellos fue sorprendido en el interior de un vehículo con la ventanilla fracturada

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:41

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos implicados en múltiples robos acometidos en el interior de varios vehículos estacionados en las calles de la capital, ingresando ambos en prisión tras pasar a disposición judicial.

Uno de los arrestos se produjo después de que un ciudadano alertara a la policía sobre un hombre que merodeaba entre coches con una linterna y accediera a uno de ellos tras fracturar la ventanilla. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el vehículo con la ventanilla rota y al sospechoso dentro, revisando el interior y con el rostro ensangrentado por un corte ocasionado al romper el cristal.

La actuación de los agentes se tradujo en la detención inmediata del sospechoso, así como en la intervención de todos los efectos hallados en su poder y en su posterior traslado a dependencias policiales.

En otra operación distinta, se detuvo a un segundo individuo, también implicado en robos similares, tras intensas labores de investigación policial.

Ambos detenidos suman más de 100 antecedentes por delitos similares y ya habían sido arrestados en varias ocasiones en las últimas semanas, en operaciones en las que, en algunas ocasiones, colaboró la Policía Local.

Tras completar todos los trámites legales, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Salamanca, ingresando posteriormente en prisión.

