Ingresa en prisión una salmantina por impedir reiteradamente que su expareja vea a la hija de ambos

En el juicio, la acusada, que estaba asesorada por un abogado, y el fiscal alcanzaron un acuerdo, donde ella reconoció los hechos y se benefició de una rebaja en la petición de pena. No obstante, fue condenada a seis meses de prisión.

Según la información aportada, en los Juzgados no constan denuncias por maltrato contra su ex pareja y los expertos del equipo psicosocial, que han valorado a la menor tras entrevistarse con ella y con el resto de los miembros del núcleo familiar, no creen que la niña haya sido agredida por su padre.

Cuando el Juzgado de Familia ha tenido conocimiento del ingreso en prisión de la madre acordado por el Juzgado de lo Penal 2 en cumplimiento de una condena aceptada por la madre, ha oficiado a los servicios sociales para que velen por la niña.

En cuanto a la madre, tiene pendiente “al menos otro juicio” por otro delito de desobediencia.