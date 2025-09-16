Ingresa en la cárcel de Topas tras robar en una vivienda y amenazar al propietario con una navaja al intentar retenerlo Fue detenido por los agentes de la Policía Nacional instantes después en una calle próxima con los efectos sustraídos

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra el patrimonio.

La actuación policial se inició sobre las 23:00 horas del pasado domingo, día 14 de septiembre, al recibir una llamada telefónica en dependencias policiales en la que el propietario de una vivienda ubicada en el barrio de la Universidad. En la misma comunicaba que no podía acceder a la misma con su llave y que a través de una ventana había visto a un varón en el interior.

Asimismo manifestó que al salir este de la vivienda había tratado de retenerlo, pero le había sido imposible al ser amenazado con una navaja.

Los efectivos fueron comisionados al lugar y en una calle próxima observaron a dos hombres que al detectar la presencia policial trataron de evitarla. Uno de ellos coincidía con las características facilitadas del presunto autor de los hechos.

Los funcionarios se dirigieron hacia ellos para proceder a su identificación y al realizar una inspección de los efectos que llevaba uno de ellos localizaron un reloj, un cordón dorado, varios pendientes, una llave de vehículo, un mando a distancia y una navaja.

Realizadas las correspondientes gestiones, los agentes comprobaron que parte de los efectos pertenecían a la vivienda a la que fueron comisionados y que la navaja que llevaba el varón había sido la utilizada para intimidar al requirente.

Ante los hechos evidenciados, el individuo fue detenido por un delito de robo con fuerza, procediendo a la intervención de todos los efectos que llevaba.

Una vez en dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, y realizadas las gestiones oportunas se le entregó a la víctima los efectos que reconoció como de su propiedad, así como los localizados en una bolsa en el rellano de la vivienda, una impresora, una hucha y barios enseres de higiene personal.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites necesarios, los efectivos pusieron al arrestado a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Salamanca, que estos días se encuentra en funciones de guardia. Tras su declaración ingresó en prisión en el centro penitenciario de Topas.

Otros efectos intervenidos, entre ellos una tarjeta de Hoteles y Restaurantes 'Paradores', quedaron en dependencias policiales, al no ser reconocidos por el morador de la vivienda, para la realización de las gestiones con el fin de determinar sus legítimos propietarios y por si estos pudieran ser también efectos sustraídos en otros lugares.