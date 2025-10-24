Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos ambulancias y una patrulla de la Policía Local, en la Plaza de Gabriel y Galán.

Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán

El aviso se ha registrado a las 18:48 horas en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:28

Comenta

Un incidente sanitario ha movilizado en la tarde de este viernes, 24 de octubre, a los servicios de emergencia hasta la Plaza de Gabriel y Galán.

El aviso se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:48 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba, por motivos que aún se desconocen, de atención médica para un hombre de 52 años que se encontraba en las inmediaciones de la biblioteca. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a una patrulla de la Policía Local y a efectivos del Sacyl, que, a su vez, movilizaban, además de a una ambulancia de soporte vital básico, a una UVI móvil.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

