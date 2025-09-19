Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un furgón de extinción de incendios en otro fuego. ARCHIVO

Incendios en Sotoserrano, San Miguel de Valero y Linares de Riofrío

Servicios de la Junta trabajan este viernes por la mañana en los dos primeros, mientras que una decena de llamadas alertan del tercero

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:34

Dos incendios forestales declarados este martes por la mañana en la Sierra han movilizado a varios medios y agentes medioambientales. Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León en su página Inforcyl, los fuegos se han originado en Sotoserrano pasadas las 07:45 horas y en San Miguel de Valero minutos después de las 12:30 horas, y ambos se encuentran ya en fase de perimetración. Además, pasadas las 13:00 horas han sido casi una decena las llamadas recibidas en los servicios de emergencia por otro fuego en Linares de Riofrío, aunque en este caso no hay datos oficiales por el momento.

En Sotoserrano, desde el inicio del incendio se asignaron tres agentes medioambientales y un total de nueve medios terrestres y aéreos, que actualmente se han reducido a dos agentes y siete recursos. El fuego afectaba principalmente a arbolado, matorral, pasto y terrenos agrícolas.

Por su parte, el incendio en San Miguel de Valero movilizó desde el origen a dos agentes y un total de trece medios, también aéreos. Al igual que en Sotoserrano, las superficies afectadas incluyen arbolado, matorral, pasto y terrenos agrícolas, y se encuentran en fase de perimetración.

La causa de ambos incendios se mantiene bajo investigación, mientras los equipos permanecen en la zona para evitar rebrotes.

Los responsables del operativo recuerdan la importancia de extremar las precauciones en zonas forestales, sobre todo durante días de altas temperaturas y viento, y mantienen la vigilancia para garantizar que los incendios queden totalmente extinguidos.

