Coche de Bomberos en carretera. ARCHIVO

Un incendio en Santa Marta moviliza a los Bomberos la tarde de este domingo

Cuatro medios han intervenido en el fuego

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:29

Cuatro medios han trabajado durante la tarde de este domingo en un incendio de pasto declarado en en el término municipal de Santa Marta, entre ellos, dos camiones autobomba.

Según INFOCAL, el fuego dio comienzo a las 18:31 horas y se extinguió por completo a las 20:30 horas.

