Un incendio en Santa Marta moviliza a los Bomberos la tarde de este domingo Cuatro medios han intervenido en el fuego

La Gaceta Salamanca Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:29

Cuatro medios han trabajado durante la tarde de este domingo en un incendio de pasto declarado en en el término municipal de Santa Marta, entre ellos, dos camiones autobomba.

Según INFOCAL, el fuego dio comienzo a las 18:31 horas y se extinguió por completo a las 20:30 horas.

