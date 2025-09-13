Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Dotación de Bomberos dirigiéndose al lugar del incendio
Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos

El suceso ha tenido lugar pasadas las 22:00 horas

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:53

Un pequeño incendio en la ribera del Tormes, del lado del paseo de San Gregorio, ha movilizado a al menos una doración de Bomberos al entorno la noche de este sábado pasadas las 22:00 horas.

Se desconoce si el origen del incendio está relacionado con los fuegos artificiales que han tenido lugar en la zona, cuyas llamas se extinguieron con facilidad.

