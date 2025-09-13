Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos
El suceso ha tenido lugar pasadas las 22:00 horas
La Gaceta
Salamanca
Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:53
Un pequeño incendio en la ribera del Tormes, del lado del paseo de San Gregorio, ha movilizado a al menos una doración de Bomberos al entorno la noche de este sábado pasadas las 22:00 horas.
Se desconoce si el origen del incendio está relacionado con los fuegos artificiales que han tenido lugar en la zona, cuyas llamas se extinguieron con facilidad.
