Bomberos itervienen en el lugar del incendio. L. G.

Un incendio en el patio exterior de una vivienda de Villamayor moviliza a los Bomberos

Las llamas se produjeron cerca de las 13:00 horas de este miércoles

M. C.

Salamanca

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:18

Un incendio en el patio exterior de una vivienda en la calle Bernesga, en Villamayor, ha movilizado a los Bomberos de la Diputación este miércoles a mediodía.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA el aviso se recibió a las 12:50 horas y cinco minutos más tarde la Policía Local de Villamayor evacuó el edificio y facilitó el trabajo de los Bomberos a su llegada, que han sofocado las llamas con una autombomba y después ventilado el bloque restaurando la normalidad.

