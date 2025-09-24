Un incendio en el patio exterior de una vivienda de Villamayor moviliza a los Bomberos Las llamas se produjeron cerca de las 13:00 horas de este miércoles

M. C. Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:18 | Actualizado 14:34h.

Un incendio en el patio exterior de una vivienda en la calle Bernesga, en Villamayor, ha movilizado a los Bomberos de la Diputación este miércoles a mediodía.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA el aviso se recibió a las 12:50 horas y cinco minutos más tarde la Policía Local de Villamayor evacuó el edificio y facilitó el trabajo de los Bomberos a su llegada, que han sofocado las llamas con una autombomba y después ventilado el bloque restaurando la normalidad.