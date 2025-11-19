Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Guardia Civil de Salamanca y los Bomberos de la Diputación de Salamanca, en el lugar del incidente. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada

El fuego se declaró a las 5:30 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:47

Comenta

Un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Ledesma ha obligado a desalojar una casa colindante en la madrugada de este miércoles, 19 de noviembre.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 5:30 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba de la presencia de los servicios de extinción para sofocar las llamas, originadas por causas que todavía se desconocen, y de la Guardia Civil para regular tanto el acceso como el tráfico en la zona.

Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba de inmediato hasta el lugar de los hechos a estos efectivos. Una vez in situ, los agentes comprobaban que el propietario del inmueble había logrado salir por sus propios medios y se encontraba en buen estado de salud. Como medida de seguridad, también procedían al desalojo de la vivienda colindante ante la posibilidad de que el fuego pudiera extenderse, manteniendo la zona asegurada hasta la llegada de los bomberos desplazados, pertenecientes al Parque de Bomberos de Ledesma.

