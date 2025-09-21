Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los Bomberos de la Diputación en una imagen de archivo.

Un incendio forestal activo en Carrascal de Barregas

Medios aéreos y terrestres trabajan en la zona, en la localidad de Mengrillán, para tratar de estabilizar el fuego

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:43

Un incendio forestal declarado en la tarde de este domingo en la localidad de Mengrillán, en el término municipal de Carrascal de Barregas (Salamanca), mantiene movilizados a varios medios de extinción terrestres y aéreos. El fuego se ha iniciado sobre las 18:08 horas y, según el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) de la Junta, permanece activo mientras se investigan las causas que lo originaron.

En las labores de extinción trabajan desde el primer momento ocho medios, entre ellos dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, dos autobombas, un equipo helitransportado (ELIF/BRIF) y dos helicópteros.

Por el momento no se han registrado daños personales y se continúa trabajando en la zona para tratar de estabilizar el incendio.

