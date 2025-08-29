Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del botín incautado. GUARDIA CIVIL DE ZAMORA

Un hombre a prisión tras ser 'cazado' en un control con 55 kilos de cocaína en Zamora

E.P.

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:40

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 1 Puebla de Sanabria (Zamora), ha decretando el ingreso en prisión provisional sin fianza para un varón de 47 años vecino de Galicia que fue pillado en un control de alcohol y drogas en Rionegro del Puente con 55 kilos de cocaína en su vehículo.

Durante la realización de un servicio en la vía pública para la vigilancia y control del tráfico, en el que, en prevención de conductas imprudentes y delitos de conducción bajo efectos del consumo de alcohol y drogas, agentes de la Guardia Civil detuvieron día atrás a un vehículo que circulaba a la altura del kilómetro 49 de la A-52 en el término municipal de Rionegro del Puente. El conductor, que viajaba solo, dio positivo en cocaína tras las pruebas que le realizaron, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

A partir de un registro más exhaustivo del vehículo, en el maletero del mismo, localizaron en dos maletas, 47 paquetes embalados y plastificados que arrojaron un peso total en bruto de 55,270 kilogramos de lo que resulto ser cocaína, por lo que fue detenido.

Las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 1 Puebla de Sanabria, que ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para el detenido.

