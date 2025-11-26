Un hombre herido tras una colisión por alcance entre dos coches en Villares de la Reina El hombre presenta un golpe en la cara

La Gaceta Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

Un hombre de 59 años ha resultado herido este miércoles tras verse implicado en una colisión por alcance entre dos turismo en la Carretera de Fuentesaúco, en la localidad de Villares de la Reina, tal y como informa el 1-12 de Castilla y León.

El aviso alertando de la colisión ha ocurrido a las 14:50, y el equipo de emergencias de Sacyl se movilizó para atender al herido, un varón de 59 años, que presentaba un traumatismo facial. Se desconoce por el momento el alcance exacto de la lesión.

Además de los servicios sanitarios, se dio aviso a los agentes de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca para que se desplazaran al lugar del accidente.