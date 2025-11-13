Un hombre herido tras ser atropellado en la avenida de los Cedros El suceso se ha producido a las 18:55 horas de este jueves y la víctima se encontraba consciente en el momento de ser atendido

La Gaceta Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:26

Un hombre de 38 años ha resultado herido después de ser atropellado por un turismo en la avenida de los Cedros con el cruce con la calle de los Guindos.

El suceso se ha producido a las 18:55 horas de este jueves. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido, que estaba consciente en el momento en el que ha sido atendido.

