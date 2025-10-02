Un hombre de 40 años herido en un choque entre una moto y una furgoneta en el puente Enrique Estevan El accidente se ha producido a eso de las 8.00 horas de este jueves

La Gaceta Jueves, 2 de octubre 2025, 08:57 Comenta Compartir

Un hombre de 40 años ha resultado herido a las 07:53 horas tras una colisión entre una moto y una furgoneta en el puente modernista de Enrique Estevan. El motorista ha sufrido abrasiones en la parte izquierda del cuerpo. El 112 ha informado a la policía Local, Nacional y a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

Temas

Sacyl